'Kayıp Lenin' bulundu: 32 yıldır aranan heykel Düzce Akçakoca'da sergileniyor

1917 Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 1993 yılında sahile vuran ve bir süre sonra ortadan kaybolan ahşap heykeli bulundu.

Akçakoca Belediyesi, 32 yıl sonra ortaya çıkan heykeli 21 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikle halkla buluşturacak. Aynı gün, heykelin ilginç hikayesinden esinlenerek çekilen Sen Ben Lenin filmi de izleyiciyle buluşacak.

T24’ün haberine göre, 1993’te Akçakoca sahiline vuran ve kaybolmasının ardından büyük merak uyandıran Lenin heykeli yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Heykelin kayboluş hikayesinden ilham alınarak çekilen Sen Ben Lenin filminin galasının daha önce Akçakoca’da yapılmasına izin verilmemişti. Ancak heykelin yeniden bulunmasıyla birlikte, Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Tufan Taştan’ın üstlendiği film de 21 Haziran’da ilçedeki amfi tiyatroda gösterilecek.

"AKÇAKOCA'NIN 21. YÜZYILINA DAMGA VURACAK"

Göreve geldiği ilk dönemde heykeli sergileme girişimleri sonuçsuz kalan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, “Lenin 20’nci yüzyıla damgasını vurdu, Lenin heykeli de Akçakoca’nın 21’inci yüzyılına damgasını vuracak gibi görünüyor” dedi.

Yönetmen Tufan Taştan ise daha önce girişimlerine rağmen Lenin heykelini göremediğini belirterek "“Film ekibimizle birlikte Akçakoca’da olup bu büyülü günü hep beraber yaşayacağız. Bu yüzden çok heyecanlıyız" dedi.