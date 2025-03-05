Kayıp mimar Ece Gürel'in ailesinden dikkat çeken iddia: 'Montu özenle katlanmış...'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:50

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:55

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, kaldırımda yürüdüğü, otobüse bineceği yere gittiği ve İETT otobüsüne bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor.

EŞİNDEN ŞOK İDDİA! EŞYALARI BAŞKASI MI BIRAKTI?

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti.

Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi.

"BELKİ BİR ŞEY OLDU KORKUP KAÇTI"

Sezer Gürel, şu ifadelerini kullandı:

"Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim. Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim.

Nereye gittiğini bilmiyordum. Ses meditasyonu falan yapıyordu. Böyle ses düzenlemesi gibi. Evde çok ses olunca odanın kapısını kapat derdim. İntihar etmeye gitmiş olamaz. Ormanda kamera yok. Burası onun için özel bir yer. Yıllarca orada okudu. Otobüsten inerken 'Unuttum' demesinin sebebi bu. Düşüncem; Eşim şu anda kayıp. Belki de eşyalarını bıraktı. Meditasyona oturdu belki bir şey oldu korkup kaçtı yani..."