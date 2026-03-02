Kayıp mühendis İmran Akdemir bulundu: Yoğun bakımda!

İstanbul’da geçtiğimiz 20 Şubat Cuma gününden bu yana kayıp olarak aranan makine mühendisi İmran Akdemir’in izine ulaşıldı. Ailesinin ve emniyet güçlerinin seferber olduğu arama çalışmaları, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen haberle son buldu.

EMİNÖNÜ'NDE FENALAŞMIŞ

Edinilen bilgilere göre, son olarak Alibeyköy Otogarı çevresinde görülen 55 yaşındaki Akdemir, 20 Şubat Cuma günü ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından sırra kadem basmıştı. Emniyet ve savcılık koordinesinde yürütülen incelemelerde, Akdemir’in aynı gün Eminönü tramvay durağında fenalaştığı ortaya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla, bilinci yarı kapalı şekilde Samatya SSK Nöroşirürji Acil servisine sevk edildiği belirlendi.

DARP DEĞİL BEYİN KANAMASI

Ailesi ve yakınları, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde Akdemir’in herhangi bir saldırıya uğradığına dair bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. İlk belirlemelere göre, tecrübeli mühendisin yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği değerlendiriliyor.

DURUMU KRİTİK: ENTÜBE EDİLDİ

Günlerdir hastanede kimliği belirsiz hasta olarak tedavi gören İmran Akdemir’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücudunun sağ tarafı felç olan ve entübe edilen Akdemir, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. Öte yandan, Akdemir’e ait kişisel eşyaların, en son görüldüğü Alibeyköy Otogarı’nın emanet deposunda bulunduğu bildirildi.