Kayıp mühendis İmran Akdemir’den 10 gündür haber alınamıyor

1.03.2026 12:52:00
Haber Merkezi
İstanbul’da 20 Şubat’tan bu yana kayıp olan 55 yaşındaki makine mühendisi İmran Akdemir’den 10 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Akdemir’i görenlerin 112’ye bilgi vermesini istedi.

İstanbul Büyükada’da ikamet eden 55 yaşındaki makine mühendisi İmran Akdemir, 20 Şubat Cuma gününden bu yana kayıp. En son Alibeyköy Otogar çevresinde görüldüğü belirtilen Akdemir’den 10 gündür haber alınamıyor.

Image

Ailesi ve yakınları, Akdemir’in kaybolmadan bir gün önce telefonla görüştüğünü ve herhangi bir olağan dışı durumdan söz etmediğini aktardı. Akdemir’in kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine emniyet birimlerine ve savcılığa kayıp başvurusunda bulunuldu.

Yetkililerce başlatılan arama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Yakınları, İmran Akdemir’i gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesini istedi.

