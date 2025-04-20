'Kötü koku' ihbarı acı olayı ortaya çıkardı... Pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:01

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:02

İhale yüklenicisi firma çalışanı olarak helikopter pilotluğu yapan B.K. (44), geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. 11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K., 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K.'nin boşandığı ve birlikte yaşadığı A.B., B.K.'nin Denizli'ye çalışmaya gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüğünü ve Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra kendisine ulaşamadığını aktardı.

A.B., ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek, kayıp başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

SON HAREKETLİLİK DENİZLİ'DE

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K.'nin en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. B.K.'nin bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

KÖTÜ KOKU ACI SONU ORTAYA ÇIKARDI

Dün gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaya olarak geçen bir yurttaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alanda park halinde olan otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek çağrı merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başını poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinim çalışmaları sonucu cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K.'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından helikopter pilotunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre pilotun kafasına poşet geçirerek intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı öğrenildi. Pilotun ölü olarak bulunduğu aracı ise, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.