5 yaşındaki Bünyamin sulama kanalında ölü bulundu!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken kaybolan Bünyamin Saruhan'ın (5) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Bünyamin Saruhan, bir süre sonra kayboldu.
Ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarına yurttaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu.
Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: #sulama kanalı #ölü bulundu #Şanlıurfa
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