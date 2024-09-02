Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki amca adliyeye sevk edildi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:23
Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki amca adliyeye sevk edildi!
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ağustos’ta Narin Güran’ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelilerin ifadelerine başvurulmuştu.

Güran’ı arama çalışmaları 13’üncü gününde sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞMİŞTİ

Muhtar S.G. gözaltına alınmış. S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

Dünde Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.


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