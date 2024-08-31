Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:39

Güncelleme: 31.08.2024 - 20:58

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor.

"Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi E.G., gözaltına alınmıştı. Adli Tıp incelemesinde kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA ÖRNEĞİ 'NARİN' İLE EŞLEŞTİ

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleştiği belirlendi.

Türkiye'nin konuştuğu olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kuran kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

130 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

AĞABEYDEN SONRA AMCA GÖZALTINDA

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan amcanın aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleştiği belirlendi.

BABASI KONUŞTU: BUNLAR GÖZALTI DEĞİL, İFADE İÇİN ÇAĞIRIYORLAR, BU KARALAMA NİYE?

Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili konuştu. Baba Güran, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” dedi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor. Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aile fertleri ve mahallenin mülakat ve ifade süreçleri devam ediyor.

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan baba Arif Güran, bunların gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağrılma olduğunu iddia etti.

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Bizde insanlar gibi bekliyoruz. Oğlum içinde öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diye açıklama da bulunan Güran, “Valiliğin yaptığı açıklamada yalan diyemem. Bizde sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor” ifadelerini kullandı.