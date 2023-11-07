Kayıp öğretmenin cansız bedeni derede bulundu

Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 19:54
Kayıp öğretmenin cansız bedeni derede bulundu
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Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu. 

Hasan Sezer'in cansız bedeni, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gümüşyaka karakol komutanlığı ekipleri tarafından ikametgahına yakın Kula Deresi'nde bulundu. 

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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