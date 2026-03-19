Kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber: Cemre Nehir Karain'in cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul’da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve arkadaşları tarafından sosyal medyada arama çalışması başlatılan 22 yaşındaki genç sanatçı Cemre Nehir Karain’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

HALİÇ ÇEVRESİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Cemre Nehir Karain, son olarak Haliç ve çevresinde görülmüş, ardından kendisinden haber alınamamıştı.



Arkadaşlarının ve ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları neticesinde genç şairin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

YAYINEVİNDEN RESMİ AÇIKLAMA: "ARAMIZDAN AYRILDI"

Cemre Nehir Karain’in kaleme aldığı "Şapkamdaki Nar Çiçekleri" adlı şiir kitabını yayımlayan Polemik Yayınevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vefat haberini doğruladı. Yayınevi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yazarımız Cemre N. Karain, 22 yaşında aramızdan ayrıldı. Dostlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."





Genç yaşta yaşama veda eden Karain’in ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.