Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından sevindirici haber

Eskişehir’de gezmek için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, İzmir’de bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından sevindirici haber
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:51

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden ayrıldı.

Evine geri dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Karaçoban’ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda sevindiren haber geldi. İsmail Karaçoban, gece saatlerince polis ekiplerince İzmir’de bulundu. Hastane kontrolünden geçirilen İsmail Karaçoban’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İzmir’den Eskişehir’e getirilen Karaçoban, ailesine teslim edildi.


Etiketler: #eskişehir #Alzheimer hastası #alzheimer

İlgili Haberler

Eskişehir'de pompalı tüfekli saldırı: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de pompalı tüfekli saldırı: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü: 'Cinayetlerden faillere cesaret verenler sorumludur'

Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü: 'Cinayetlerden faillere cesaret verenler sorumludur'
ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden AKP Milletvekili Gürcan’a tepki: 'Kadın öğretmenlere giyim dayatması yapılıyor'

ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden AKP Milletvekili Gürcan’a tepki: 'Kadın öğretmenlere giyim dayatması yapılıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler