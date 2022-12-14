Kayıp olarak aranırken, derede ölü bulundu
Giresun’un Görele ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ferhat İpek (64), bugün derede ölü bulundu.
Tirebolu ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İpek, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Gece boyunca arayan yakınları, İpek’e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri Ferhat İpek için arama çalışması başlattı. Ekipler, çevre köy ve ilçede yaptığı arama çalışmalarında İpek’in izine ulaşamadı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bugün saat 15.00 sıralarında Görele ilçesinin Aralıkoz köyünde derede su içerisinde ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Ferhat İpek'e ait olduğu belirlendi.
İpek’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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