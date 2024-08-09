Kayıp olarak aranıyordu... 16 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:54

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:54

Adana'da yaşayan Ramazan Ceyran'ın oğlu B.C., 17 Mayıs 2008'te Özdemir Bolcal'ı göğsünden bıçaklayıp öldürdü. Bolcal'ın ölümünün ardından annesi de olaydan 3 saat sonra kalp krizinden öldü.

B.C. yakalanıp, tutuklandı. Aynı evden 2 cenaze çıkması üzerine Bolcal ailesi üyeleri, Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Ceyran ailesinin Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evlerine saldırılar oldu.

Polis merkezine sığınan Ramazan Ceyran ve ailesi, tehditlere dayanamayıp İzmir'deki kızlarının yanına taşındı. Bolcal ailesinin bazı fertleri, Ceyran ailesini huzursuz etti. Dikkat çekmemek için Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Bolcal ailesi üyeleri, günübirlik İzmir'e geçip Torbalı'da keşif yaptı. Keşfi Ö.B. ve M.A.B. fiziki olarak, A.B. ise Bodrum'dan yönlendirerek gerçekleştirdi.

İddiaya göre, Ö.B. ve M.A.B., 3 Ağustos 2008'de Torbalı'ya gelip Ramazan Ceyran'ı öldürdü ve cesedini sazlık alana attı. Azmettirici olduğu öne sürülen E.B. ve S.B. ise gelişmeleri Adana'dan takip etti.

Durumdan habersiz olan Ramazan Ceyran'ın yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2008'den beri kayıp olan Ceyran'ın akıbetini aydınlatmak için polis çalışma yürüttü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, son 1 yıldır ağırlıklı olarak yaptığı teknik ve saha çalışmaları sonucu olay aydınlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adana ve İzmir'de, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B. (46) yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, dün akşam adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.B., M.A.B. ve E.B., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, S.B. ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 yıldır kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Ramazan Ceyran'ı ise arama çalışmaları ise sürüyor.