Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 22:04

Güncelleme: 24.04.2024 - 22:04

Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz duran erkeğin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.