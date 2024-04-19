Ordu’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:23
Ordu’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu!
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Olay, Taşbaşı Mahallesi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurttaşlar yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan bir şahsın olduğuna dair ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kantel Altunel (48) isimli şahsın başından tabanca ile vurulmuş halde olduğu, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı, şahsın yanında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu esnada yakınları fenalık geçirdi. Ekiplerin incelmelerinin ardından Altunel'in cenazesi Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Hayatını kaybeden şahsın elektik malzemeleri üzerine işyeri bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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