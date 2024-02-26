Kayıp olarak aranıyordu... 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu

Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:24
Kayıp olarak aranıyordu... 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.

Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu.

Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.


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