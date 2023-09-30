Kayıp olarak aranıyordu... Ölümünü ezilmiş çimler ortaya çıkardı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 30.09.2023 - 12:53

Antalya’nın Manavgat ilçesine gelmek üzere otomobiliyle Karavca Mahallesi'nden yola çıkan 65 yaşındaki Yaşar Tınaz’dan haber alamayan ailesi Jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamazken acı haber gece 23.30 sıralarında geldi. Karavca Mahallesi'nden aramaya çıkan yurttaşlar, yol kenarındaki bitkilerin ezilmiş, üzerinden araç geçmiş olduğunu görünce göl kıyısına indi.

YURTTAŞLAR BULDU!

Yurttaşlar, yoldan yaklaşık 40-50 metre aşağıda Yaşar Tınaz’ın otomobilin ters dönmüş olarak bulurken, araçtan fırlayan Yaşar Tınaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YUKARI ÇIKARILDI!

Yaşar Tınaz’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıcıdan sarkıtılan halata sedye bağlanarak, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yukarı çıkarıldı.

Yaşar Tınaz’ın cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.