Kocaeli'nde ormanda çürümüş ceset bulundu!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve ölüm sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:11
Abone Ol google-news

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde bir çiftçi, ormanda çürümüş ceset buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Cesedin en az 2 ay öncesine ait olduğu tahmin edildiği belirtildi. Ceset, kimliğinin ve ölüm sebebinin öğrenilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Player Alanı
kocaeli ceset

İlgili Haberler

ABD’de 4 metrelik timsah ağzında cesetle dolaşırken görüldü

ABD’de 4 metrelik timsah ağzında cesetle dolaşırken görüldü
Libya'da sel felaketi ve tanınmaz hale gelen cesetler

Libya'da sel felaketi ve tanınmaz hale gelen cesetler
Son Dakika: THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!

Son Dakika: THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!

En Çok Okunan Haberler