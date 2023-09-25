Kocaeli'nde ormanda çürümüş ceset bulundu!
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve ölüm sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde bir çiftçi, ormanda çürümüş ceset buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Cesedin en az 2 ay öncesine ait olduğu tahmin edildiği belirtildi. Ceset, kimliğinin ve ölüm sebebinin öğrenilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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