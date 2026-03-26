Kayıp olarak aranıyordu: Su kanalında cansız bedeni bulundu!

Kayıp olarak aranıyordu: Su kanalında cansız bedeni bulundu!

26.03.2026 15:25:00
İHA
Kayıp olarak aranıyordu: Su kanalında cansız bedeni bulundu!

Afyonkarahisar’da hurdacılık yaptığı belirtilen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Ayşe Kutluay kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra düştüğü su kanalında ölü bulundu.

Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğir köyünde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ayşe Kutluay (84) isimli kadın bir süre görülmeyince, köy sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte AFAD, ANDA, İLKAD, DAK 95 ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Gece boyu devam eden arama çalışmalarına gün ağardığında dron ile havadan da devam edildi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışması sonrası yaşlı kadının cansız bedeni Acıgöl kenarından geçen bir kanalda bulundu.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kutluay’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından düştüğü yerden kaldırılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının köyün içerisinden yürüyerek geçtiği son anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim Nur bulundu!
Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim Nur bulundu! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde evde ailesi ile tartışıp evden çıktıktan sonra kaybolan İklim Nur İ. (13) arama çalışmalarının 3’üncü gününde saklandığı evde bulundu.
Kayıp olarak aranıyordu... Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu... Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66) sahilde ölü bulundu.
Kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber: Cemre Nehir Karain'in cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber: Cemre Nehir Karain'in cansız bedenine ulaşıldı İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi, genç şair ve müzisyen Cemre Nehir Karain’den acı haber geldi. Bir süredir kayıp olarak aranan ve en son Haliç çevresinde görülen 22 yaşındaki sanatçının ölüm haberini yayınevi duyurdu.