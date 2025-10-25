Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayıp olarak aranıyorlardı: Ankara’da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti

25.10.2025 23:11:00
Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları parkta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan H.K. hayatını kaybetti, diğeri tedaviye alındı.

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. ve E.K.E.A. adlı kız çocukları, akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkollü içki kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız çocuğu, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulundu.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

H.K. ve E.K.E.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan H.K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi. Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

