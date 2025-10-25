Kayıp olarak aranıyorlardı: Ankara’da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. ve E.K.E.A. adlı kız çocukları, akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkollü içki kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız çocuğu, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulundu.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

H.K. ve E.K.E.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan H.K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi. Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.