Kayıp Rojin Kabaiş 15 gündür aranıyor

Yayınlanma: 12.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 12.10.2024 - 12:31

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti.

27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin’den 15 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş’in de yakından takip ettiği arama çalışmaları bugün de sürüyor.

Koordinasyon merkezinde hazırlanarak alana çıkan ekipler, Kabaiş’i hem Van Gölü’nde hem de kıyıda aramaya devam ediyor.