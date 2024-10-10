Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 19:07

Güncelleme: 10.10.2024 - 19:10

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi.

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait son görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kabaiş'in, tek başına sahil yolunda yürüdüğü görüldü.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Van'da 13 gündür aranan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in başörtüsü bugün bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlerle aktartmıştı:

"Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur."

Üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Bardaçı köyü sahillinde ekiplerce bulunan başörtüsünün Rojin’e ait olup olmadığının tespiti için babası Nizamettin Kabaiş bölgeye götürülmüştü.