Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:46

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları dün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Peki, Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojin Kabaiş bulundu mu?

ROJİN KABAİŞ NEREDE KAYBOLDU?

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Bu ekipler, Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye başladı.

TELEFONU VE KULAKLIĞI SAHİLDE BULUNDU

O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş.

Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orada. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.