Kayıp şahsın cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Eskişehir'de kayıp olarak aranan Göktuğ Certel'in cansız bedeni, kent merkezinden geçen sulama kanalında bulundu. Certel, en son 8 gün önce eğlence merkezine gitmişti ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Eskişehir-Mihalgazi kara yolu yakınlarındaki sulama kanalında bir ceset bulundu. Cesedi bulan Nihat Özdanacı ve arkadaşı, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset kıyıya çıkarıldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
26 Şubat'ta Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki eğlence merkezine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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