Kayıp çiftçiden acı haber!
Konya'da dün sabah çıkıp eve dönmeyen Osman Bıyık'ın ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusu yaptı. Dün gece saatlerinde ise kayıp çiftçinin cansız bedeni ekipler tarafından su kanalında bulundu.
Yalıhüyük ilçesi, Aşağı Mahalle'de çiftçi Osman Bıyık, dün sabah tarlasını kontrol etmek için evden çıktı.
Akşam saatlerinde eve dönmeyen Bıyık için ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
SU KANALINDA BULUNDU
Harekete geçen ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Bıyık'ın tarlasının yakınındaki su kanalında cesedini buldu. Ceset otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Osman Bıyık'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
Soruşturma sürüyor.
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