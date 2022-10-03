Kayıp torun ile babaanne bulundu
Malatya'da, şizofreni hastası İbrahim Karabulut (22) ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu. Babaanne gece, torunu ise sabah saatlerinde bulundu.
Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve 1 ay önce babası tarafından alınıp eve getirildiği belirtilen İbrahim Karabulut, dün akşam saatlerinde evlerinden ayrılıp kayboldu.
İbrahim Karabulut'tan haber alamayan babaannesi Makbule Karabulut torununu aramaya başladı. Karabulut, torununu aramak için çıktı ancak yakınları ondan da haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule Karabulut gece, torunu İbrahim Karabulut ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu. Babaanne ve torunu, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- İşte MHP'nin hedefindeki anket