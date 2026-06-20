Üniversite öğrencisi kayıp: Hamza'yı arama çalışmaları 2. gününde

İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras, İstanbul'a gitmek için 31 Mayıs’ta Safranbolu’dan otobüse bindi.

İstanbul’a gitmediği ortaya çıkan Duras'a, 3 Haziran'da itibaren ailesi ulaşamadı. 9 Haziran'dan itibaren de telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Hamza Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından dün arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar ikinci gününde sürerken, aramalarda 60 personel, 20 araç, 5 dron ve 1 K9 iz takip köpeği yer alıyor.