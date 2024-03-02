TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemi sabote edildi: 'Halk düşmanları sahada!'

Hatay Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak TKP tarafından kurulan arıtma sistemi, kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:50
TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemi sabote edildi: 'Halk düşmanları sahada!'
Abone Ol google-news

6 Şubat depremlerinde en fazla zarar gören illerin başında gelen Hatay'da içme suyu sorunu devam ediyor.

Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından kurulan, günlük 30 bin litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip arıtma sistemi, önceki gece kimliği belirsiz kişilerce sabote edildi.

"HALK DÜŞMANLARI SAHADA"

TKP Hatay tarafından yapılan açıklama, "Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak kurduğumuz günlük 30 bin litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip arıtma sistemimiz halk düşmanları tarafından sabote edildi. Bu arıtma cihazı, halkın içme suyuna ücretsiz ve kolayca ulaşması için kuruldu ama insanların suya ulaşmasına bile izin vermeyecek kadar halk düşmanı olanlar sahadalar! Size rağmen, halkçı bir belediye kurup, Defne'yi halkla beraber yöneteceğiz!" ifadelerine yer verildi.


TKP haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

TKP’den ‘İliç’ protestosu: ‘Katil Anagold ülkemizden defol’

TKP’den ‘İliç’ protestosu: ‘Katil Anagold ülkemizden defol’
TKP'den TİP'in adayına destek: 'Küçük hesapların peşinde olmayacağız'

TKP'den TİP'in adayına destek: 'Küçük hesapların peşinde olmayacağız'
Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı

Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…

Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…
'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'

'Laiklik Günü' teklifi Abdülhamid'in torununu kızdırdı: 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'
1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı

1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı
8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Moda dünyasının ikonu olan Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu

Moda dünyasının ikonu olan Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu