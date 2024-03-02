TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemi sabote edildi: 'Halk düşmanları sahada!'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:50

Güncelleme: 02.03.2024 - 18:52

6 Şubat depremlerinde en fazla zarar gören illerin başında gelen Hatay'da içme suyu sorunu devam ediyor.

Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından kurulan, günlük 30 bin litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip arıtma sistemi, önceki gece kimliği belirsiz kişilerce sabote edildi.

"HALK DÜŞMANLARI SAHADA"

TKP Hatay tarafından yapılan açıklama, "Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak kurduğumuz günlük 30 bin litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip arıtma sistemimiz halk düşmanları tarafından sabote edildi. Bu arıtma cihazı, halkın içme suyuna ücretsiz ve kolayca ulaşması için kuruldu ama insanların suya ulaşmasına bile izin vermeyecek kadar halk düşmanı olanlar sahadalar! Size rağmen, halkçı bir belediye kurup, Defne'yi halkla beraber yöneteceğiz!" ifadelerine yer verildi.