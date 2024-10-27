Kayıp yakınlarından TFF atamasına tepki: ‘Bize nefretini her durumda hissettirdi’

Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:23

Güncelleme: 27.10.2024 - 18:23

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olan İbrahim Hacısomanoğlu’nun görevlendirdiği kişiler tartışma yaratmaya devam ediyor. Soma'da 301 işçinin öldüğü maden kazasından sonra eylem yapan maden işçisini yerde tekmeleyen ve "Ayağım incindi" diyerek rapor alan Yusuf Yerkel’in TFF’ye Direktör-Koordinatör olarak atanmasının ardından Av. Celal Nuri Demirtürk TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

“KAÇAK KAT DİYEMEYİZ”

Depremde 72 kişiye mezar olan Adıyaman Isias Otel’in davasında tutuklu olarak yargılanan otel sahibi ailenin avukatlığını yapan Av. Demirtürk, duruşmalarda “Bu dava duygusal değil bilimsel ilerlemelidir. Adıyaman’da yalnızca Isias’ta insanlar ölmedi. Bu davanın konusu hukuki değil tekniktir. Tamam imar affına karşıyız ama devlet yasal bir hak vermiş, artık bu kata kaçak diyemeyiz. Bu başvuruyu müvekkilimin yapmış olması onun kendi iradesiyle yaptığı anlamına gelmez” sözleriyle tepki çekmişti.

Demirtürk’ün TFF’de Disiplin Kurulu Başkanı olmasına bir tepki de Isias Otel’de kızını yitiren Enver Karakaya’dan geldi. Karakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“SANKİ BİZ ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜK”

“TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu başkanı, ayni zamanda çocuklarımızın katillerinin bir diğer avukatı Celal Nuri Demirtürk. Bizden ettiği nefreti her konuşmasında, her kendini tutamayıp sinirden kıpkırmızı suratıyla bağırdığında hissediyorsun... Sanırsın ki biz onun çocuklarını öldürmüşüz! Bu gibi adamların Türk futbolunun içinde yer alması gerçekten üzücü!”