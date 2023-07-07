Kayıt dışı kiralama yapan 9 işletmeye ceza
Antalya’da denetlenen 202 geçici konaklama tesisi ve araç kiralama firmasından 9’una kayıt dışı işlem yaptıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Bildirme Büro Amirliğince 20 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Kent merkezinde faaliyet gösteren 107 geçici konaklama tesisi ile 95 araç kiralama firması olmak üzere toplam 202 işletme de denetlendi.
9 İŞLETMEYE CEZA
Kayıt dışı günübirlik olarak kiraya verildiği değerlendirilen 23 farklı tesis ve firmadan 9’una idari yaptırım uygulandı.
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