Kayıt dışı servis aracının çarptığı Yiğitalp, toprağa verildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıt dışı öğrenci taşıyan servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğitalp Genç (2), son yolculuğuna uğurlandı.
Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında ilçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı minibüs, ara sokakta oyun oynayan Yiğitalp Genç'e çarptı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yiğitalp, hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yiğitalp'in cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ö.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen servis aracı ise trafikten menedildi.
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası