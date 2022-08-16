Kayıt dışı servis aracının çarptığı Yiğitalp, toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıt dışı öğrenci taşıyan servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğitalp Genç (2), son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 13:20
Kayıt dışı servis aracının çarptığı Yiğitalp, toprağa verildi
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Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında  ilçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı minibüs, ara sokakta oyun oynayan Yiğitalp Genç'e çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yiğitalp, hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yiğitalp'in cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ö.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen servis aracı ise trafikten menedildi.


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