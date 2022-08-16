Tarım işçilerini taşıyan traktöre, kamyonet çarptı: 11 yaralı

16 Ağustos 2022 Salı, 13:05

Hırka Mahallesi Denizli-Muğla yolunda, 16 Ağustos Salı günü saat 08.00 sıralarında, tütün tarlasında çalışacak tarım işçilerini taşıyan Mesut Nelik'in kullandığı 20 K 8503 plakalı traktöre, Azmi Türkben yönetimindeki 48 AIM 684 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve arkasındaki tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi, 9 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonetin sıkışan sürücüsüyle yanındaki 1 kişiyi kurtardı.

Kazada yaralanan toplam 11 kişi, ambulanslarla Kale ve Tavas devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.