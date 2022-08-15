Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı
Zonguldak'ta, demir yolunda yürüyen Sudem B.'ye (13) boş yolcu treni çarptı. Kolu kırılan Sudem, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uzunkum mevkisinde, 15 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde demir yolunda yürüyen Sudem B.'ye, Zonguldak istikametine giden Hasan Ü. ile Ersan Y.'nin makinisti olduğu boş yolcu treni çarptı.
Kulaklığıyla yürüdüğü iddia edilen Sudem B., tren yolu kenarındaki çalılık alana savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudem B., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KOLU KIRILDI
Kolu kırılan Sudem, tedaviye alındı. Polis ekipleri, tarifeli seferi için gara giden trenin makinistlerine alkol muayenesi yaptı. Alkolsüz oldukları belirlenen makinistler, polise yaşananları anlatırken, tren gara götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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