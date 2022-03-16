Kaymakam açığa alındı, tacizci müdür ikinci kez atandı

16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00

2018 yılı Mayıs ayında Kocaeli Dilovası ilçesi Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda müdür yardımcılığı yapan E.K., okulda yaşları 10 ila 12 arasında değişen üç kız çocuğuna ‘cinsel istismar’ da bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve devlet memurluğundan ihraç edilmişti.

Sekiz ay tutuklu yargılanan E.K., mahkeme kararıyla memuriyete dönmüş ve Eskişehir Han ilçesinde öğretmen olarak görevlendirilmişti. Eğitim Bir-Sen üyesi olduğu ortay çıkan E.K., daha sonra eski İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan atama ile Mihalgazi ilçesine Halk Eğitim Müdürü olarak atanmıştı. E.K.’nin burada kadın bir öğretmene ‘saldırgan ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu’ öne sürüldü. Kadın öğretmenin Eskişehir Valiliğine şikayetinin ardından, E.K, ilçe kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Mustafa K., ise iki yıl önce müdürü olduğu okulda okuyan 19 yaşındaki eski kız öğrencisi İ.D.’yi kaçırmıştı. Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu müdürlüğü görevini yapan Mustafa K., geçen ay okuldaki kız öğrencilerden 10 ayrı müştekiye yönelik sözlü ve fiziki taciz ettiği iddialar üzerine “çocuğa karşı cinsel taciz ve istismar” suçlarından tutuklanmıştı. Atama skandalı sonrası bakanlık soruşturma başlatılarak okula iki müfettiş gönderilmişti. Süreci inceleyen müfettişler, 2018 yılı Aralık ayında Eskişehir I·l Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan Cırıt’ı merkeze alarak, yerine İstanbul Beşiktaş Milli Eğitim İlçe Müdürü Nesrin Kakırman’ı atamıştı.



