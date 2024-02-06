Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:32

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:32

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun lojmanında ölü bulundu. Başından vurulan Coşkun'un beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Peki, Kaymakam Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir? Mesut Coşkun kaç yaşında, nereli?

MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkalenin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. İçişleri Bakanlığının 23.06.2021 tarihli Atama Onayı ile İlçemiz Kaymakam V. olarak atanan Sayın Mesut COŞKUN 28.06.2021 tarihi itibari ile İlçemizdeki görevine başlamış olup 19.08.2021 tarih 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile asaleten İhsangazi Kaymakamı olarak atandı.

VALİLİK: GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkunun evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allahtan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

ARTVİN'DEN KAHRAMANMARAŞ'A ATANMIŞTI

Mesut Coşkun'un hafta sonu hayatını kaybettiği ve beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü'ne atanmış, 7 Eylül 2023'te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.