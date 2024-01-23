Kaymakam-imam tartışması sonrası dikkat çeken hamle... Diyarbakır'da MHP’nin Çermik ilçe yönetim kurulu feshedildi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:34

MHP’nin Çermik ilçe yönetim kurulu, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle feshedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın imzasıyla gerçekleştirilen fesih kararında “Parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34’üncü maddesine göre Diyarbakır ili Çermik ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir” denildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan, feshedilme ve partisinin aldığı yeni kararları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

KAYMAKAM-İMAM TARTIŞMASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Söz konusu gelişmenin, Diyarbakır Kulp'ta yaşanan kaymakam-imam tartışmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

KAYMAKAM-İMAM TARTIŞMASINDA NE OLDU?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde imamlık yapan M.K.'nin cuma hutbesini eksik okuduğu iddiasıyla Kaymakam Burak Akeller tarafından cübbesi çıkartılarak mikrofon sopasıyla darbedildiği ileri sürülmüştü. Çatışmalarda şehitlerle ilgili kısmı okumamakla suçlanan ve darp raporu alan M.K., Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi olmuştu.

Burak Akeller hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sayıda vali, vali yardımcısı, kaymakam, kaymakam yardımcısı ve siyasetçi Burak Akeller’e destek olurken; Diyanet-Sen, Memur-Sen, Mil Diyanet-Sen ve Müftülük gibi kurumlar da Akeller’e tepki göstererek yaşanan darp olayının takipçisi olacaklarını ve İmam M.K.’nin yanında olduklarını açıklamıştı.

Diyarbakır Barosu da soruşturmanın takipçisi olacağını duyurmuştu.

BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI

Açıklamalarında imamı darbettiği iddia edilen Kaymakam Burak Akeller'e sahip çıkan Bahçeli, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir. Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum" dedi.