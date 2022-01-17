Kaymakamdan tepki çeken hareket

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın dün kent içinde yaptığı ziyaretlere Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk’un katılmasına tepki gösterdi. CHP ve İYİ Parti il yöneticileri ile birlikte Çivril’de açıklama yapan Karaca, şunları söyledi:

“Dün Çivril’de bir siyasi çalışma yapıldı. Bu siyasi çalışmada, ‘Çivril evladı’ diye kendini tanıtan AK Parti'nin Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İlçe Başkanı ve AK Partili Çivril Belediye Başkanı vardı. İçlerinde bir ziyaretçi daha vardı ki aslında bugünkü basın toplantısının da ana gündem maddesi o. Çivril Kaymakamı. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin devletin kaymakamı, AK Parti İlçe Başkanıyla AK Parti'nin milletvekili ile Çivril'in Gümüşsu ve Işıklı mahallelerinde; kahve toplantıları yaparak, siyasi çalışmalara eşlik etmiştir.

“DERİN YOKSULLUĞUN HESABINI VERMEKTEN Mİ ÇEKİNDİN?”

Buradan Cahit Özkan'a seslenmek isterim. Çivril’in evladıydın hani? Çivril'de ilçe başkanı, belediye başkanını yanına alarak, tek başına milletin Çivrillilerin içinde dolaşmaya cesaret edemedin mi? Çivril'de, Gümüşsu’da, Işıklı'da, Çivril'in içinde, mahallelerinde; milletvekili olarak başın dik, tek başına, milletin karşısına çıkıp, yaşattığınız ekonomik buhranı, yaşattığınız derin yoksulluğun hesabını vermekten mi çekindin? Yanına devletin kaymakamını alarak, ondan cesaret alarak, toplumun, Çivrilli hemşerilerimin size olan tepkisini örtmeye mi çalıştın? Evet, hepimiz biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilleri tek başına, örgütleri tek başına; sokakta, esnafın, işçinin, pazarcının, emekçinin, sanayicinin, emeklinin, işsizin, kadınların, gençlerin karşısına çıkamıyorlar. O yüzden dendi ki; tebdili kıyafetle çıkın.

"SİZİN GÖREVİNİZ KAYMAKAMLIK"



Bugün burada Cahit Özkan dışında kaymakama da Çivril'de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kaymakama da seslenmek isterim. Dün AKP'nin ilçe başkanı, AKP’nin milletvekiliyle; mahallelerde, kahve toplantılarında, siyaset yapılırken onların yanında bulunmayı hangi sıfatınıza layık gördünüz? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymakamısınız. Göreviniz bütün Çivril’in huzurunu güvenliğini sağlamak. Çivril'deki tüm siyasi partilere eşit mesafede olmak. Sizin göreviniz kaymakamlık hatırlatmak isterim. Göreviniz AKP ilçe başkanlığı değil. Göreviniz AKP ilçe başkanlığı değil, milletvekilliği değil. Göreviniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir temsil makamı değildir. Orada bulunamazsınız.

Orada bulunmak demek; Çivril’de farklı siyasi partilere oy veren, Çivrilli hemşerilerimin nazarında kabul edilmesi mümkün olmayan bir davranıştır. Bu olayın meydana geldiği bilgisi, belediye meclis üyemiz tarafından bana iletildiğinde, kaymakamların görevlerine baktım. Acaba yanlış mı biliyorum diye. Kaymakamların, siyasi partilerin, iktidar partilerinin milletvekili ve ilçe başkanıyla siyasi çalışma için kahve kahve, köy köy dolaşmak gibi bir görevi var mı diye baktım, hayır yoktu. O nedenle buradan Çivril kaymakamına tekrar seslenmek istiyorum. Görevinizin farkına varın. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı ya da kaymakamı değilsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaymakamısınız. Çivril'de hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm Çivril’e hemşerilerimin kaymakamı olmak zorundasınız.

“ÖZÜR DİLEYİN”

Yukarıya özenmeyin. Hem cumhurbaşkanlığı şapkası hem de AK Parti Genel Başkanlığı şapkası takanlara özenerek, görevinizi bu şekilde ihmal edemezsiniz. Göreviniz dışında, siyasi çalışmalarda, herhangi bir siyasi partinin milletvekili, herhangi bir siyasi partinin ilçe başkanıyla çalışamazsınız. Kamuya ait bir açılış mı var? Yok. Belediyeye ait bir açılış mı var? Yok. Bakan mı gelmiş? Hayır yok. Yani devleti temsil eden hiçbir çalışma yok. Ne var? AK Parti'nin tek başına milletin içine çıkamayan milletvekili ile ilçe başkanının siyasi çalışması var.

Sayın kaymakam lütfen, tekrar kanunu açın. Kaymakamın görevleri nedir diye bakın ve kaymakam olarak siz görevlerinizi yapın. Buradan tekrar sesleniyorum kaymakam olarak, tarafsız olmanın, tarafsız kalmanın, tüm Çivril’de yaşayan vatandaşların kaymakamı olmanın sorumluluğunu tekrar üstlenin. Yaptığınız bu siyasi çalışmadan dolayı da tüm Çivrilli hemşerilerimizden çıkın, özür dileyin diyorum"