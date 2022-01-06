Metin Lokumcu davasında ikinci duruşma: Talepler reddedildi

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polis biber gazı kullanmış, öğretmen Metin Lokumcu da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

20-21 Aralık 2021 tarihinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan Metin Lokumcu davasının ilk duruşması, Lokumcu ailesinin avukatlarının, sanıkların katılması talebinin kabul edilmesi üzerine ertelendi. Yargılamanın ikinci duruşması bugün yapılıyor.

Adliye binası önünde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Adliyeye girmek isteyen vatandaşlar adliye önüne kurulan polis noktasındaki üst aramasının ardından içeri alındı.

Lokumcu ailesinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşmayı takip etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Diyarbakır, İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli, Artvin, Trabzon, Samsun ve Ankara barolarından temsilciler de yargılamaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu.

DURUŞMAYA POLİSLER DE KATILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ile CHP milletvekilleri Ahmet Kaya ve Sezgin Tanrıkulu ile HDP milletvekilleri Murat Çepni, Züleyha Gülüm ve Oya Ersoy da duruşmayı izledi.

Dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü sanık Muhsin Armağan, “siyatik rahatsızlık” gerekçesiyle duruşmaya katılmamak üzere rapor sundu. 9 sanık polis, duruşmaya katıldı.

TBB'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

ANKA'dan Esra Nur Pervan ve Uğur İstanbullu'nun haberine göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Biz bu davayı çok önemsiyoruz. Çok uzun mücadeleler sonrasında başlamış bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Yaşanan olay bir kişinin kasten ya da taksirle öldürülmesi değil. Yaşanan olay herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunan birisinin davasıdır. Çevre ve yaşam hakkı kapsamında kaynaklanan yükümlülüklerimiz vardır” dedi ve ilk duruşmada yaptığı yargılamaya müdahil olarak katılma talebini yineledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Artvin, Trabzon, Giresun, Samsun, Denizli, Diyarbakır ve Antalya baroları da davaya katılma talebinde bulundu.

TBB ve baroların davaya katılma talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

TANRIKULU'NDAN SERT SÖZLER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Metin Lokumcu Hocamız 2011 yılında doğa ve çevre hakkı için mücadele ederken yaşamını yitirdi. Hopa'da bu mücadeleyi veriyordu. Kendisi sadece Hopa için değil, ama bütün Türkiye'deki çevreye hakkı ve doğaya müdahale bakımından önemli bir mücadele insanıydı. Biber gazı sıkıldı, orantısız güç kullanıldı ve yaşamını yitirdi. Avukat arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele ile sanıkları bugün Trabzon'da Yargı karşısına çıkardılar. Şu unutulmasın: Yani bugün için yaşam hakkına müdahale eden, kötü muamele ve işkence yapan memurlar bakımından, kamu görevlileri bakımından bence çok önemli bir dava ve unutulmasın, bir gün mutlaka Yargı önüne çıkıyorlar. O nedenle buradayız Milletvekillerimizle beraber, birçok Baro Başkanı burada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı burada. Bu davada adaletin gerçekleşmesi açısından burada olmaya devam edeceğiz."