Kaymakamlık duyurdu: Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:20

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları uyarıyor.