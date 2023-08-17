Sakarya'da ve Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilemiyor
Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri yurttaşları uyarıyor. Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Ağustos'tan itibaren denize girilmesine müsaade edilmiyor.
BAZI BÖLGELERDE DENİZE GİRİLEMİYOR
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bazı bölgelerde denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
DÜZCE'DE YASAKLANDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yasağa rağmen denize girmek isteyenleri uyardı.
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