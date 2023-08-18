Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak.
Yurttaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
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