Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

16 Ekim 2022 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için gözler şimdi sonuçlarda. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları nerede yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:36
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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Yılda bir kez yapılan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçlarını, adaylar heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. 


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