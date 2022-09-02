ALES sınav sonuçları açıklandı! ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir,sorgulanır? ALES, ÖSYM giriş ekranı...

02 Eylül 2022 Cuma, 11:08

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. İşte, binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçlarına dair ayrıntılar...

ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ALES SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.