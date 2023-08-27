Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:42

Özel Güvenlik Sınavı'na giren binlerce aday sınav sonucunu merak ediyor. Arama motorlarında sınavın açıklanıp açıklanmadığı aratılmaya başladı. Peki, Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçlarının en geç 20 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.