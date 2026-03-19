Kaymakamlıktan İzBB’ye 'Meslek Fabrikası boşaltın' tebliği

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyet iddiası sonrası devam eden süreçte Kaymakamlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tebligat göndererek Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmesini istedi. Gönderilen yazıda, karşılıklı açılan davalarda mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldığı ve 23 Mart’a kadar 'tahliye edilmesi' istendi. Binanın boşaltılması durumunda polis zoruyla tahliye edileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

“UN FABRİKASI OLARAK ÖZEL KİŞİLER TARAFINCA İNŞA EDİLMİŞTİR”

Taşınmazın Büyükşehir’e ait olduğunu gösteren belgeleri hatırlatan Tugay, hukuki sürecin tamamlanması gerektiğini belirterek, “Yapmayın, etmeyin, bu haksızlığa evet diyemeyiz. Meslek fabrikası binası halka yönelik kamu hizmetinin yıllardır çok aktif bir şekilde sürdürüldüğü bir hizmet binasıdır. Bu bina vakıflar tarafınca inşa edilmemiştir. 1908 yılında un fabrikası olarak özel kişiler tarafınca inşa edilmiştir. Atatürk’ün de imzası olan 1926 tarihli belge ile başlayan Belediyemiz için satın alma süreci sonunda 28.11.1940 tarihinde tapuda Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan Bayezid Baba Vakfı adına mukataa şerhinin terkini için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Belediyemizden talep ettiği 1 milyon 592 bin 622,23 TL taviz bedeli 20.08.2007 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmiş. Bu tarihten sonra yapılan işlemlerde tapu kaydında şerhe rastlanmamış ancak daha sonra 27.10.2025 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tapu müdürlüğüne yaptığı başvuru ile taşınmazı kendi adına tescil ettirmiştir” dedi.





“HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Tugay, ayrıca devlet arşivlerinde yapılan tarama ile elde edilen bilgileri de paylaşarak, “Vakıfların Mazbut Vakıf olarak göstererek adına tescil işlemleri yaptığı Bayezid Baba Vakfı'nın Sultan 2. Abdülhamit Döneminde 1893 yılında kapatılarak mallarının Maarif Nezaretine devredildiği ve münderis vakıf olarak kabul edildiği yani mazbut vakıf olmaktan çıktığı tescile ilişkin yasa kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Yani özetle Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu bina üzerinde hiç bir hakkı yoktur. Tüm bu delilli ispatlı gerekçelerimize rağmen, bugün Meslek Fabrikamıza tahliye emri tebliğ edildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hukuki süreç tamamlanana kadar tahliye istenmemelidir. İlgili kişi ve kurumların acilen bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.