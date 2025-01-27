Kaynananın 'bıçaklandım’ ihbarı asılsız çıktı: Damat serbest bırakıldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:31

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Ovacık Mahallesi 578. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, demircilik mesleğiyle uğraşan S.U. (24), boşanma aşamasındaki hamile eşi Ç.K. (17) ile konuşmak için evine gitti. Ancak, damat eve alınmak istenmeyince alkollü olduğu iddia edilen kayınpederi A.Ö. (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kaynana, damat ve kayınpederi arasında karşılıklı darp olayı yaşandı.

Aile içi kavga sonrası durumun polise intikal etmesiyle 33 yaşındaki kaynana, damadın kendisini elinden bıçakla yaraladığı yönünde ifade verdi. Sağlık kontrolleri sonucunda bıçaklanma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınan damat ve diğer aile üyeleri, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.