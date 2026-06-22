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Kayseri'de acı olay... Salonun ortasında oğlunu ölü buldu!

Kayseri'de acı olay... Salonun ortasında oğlunu ölü buldu!

22.06.2026 08:19:00
Güncellenme:
İHA
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Kayseri'de acı olay... Salonun ortasında oğlunu ölü buldu!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken, bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Muhammet C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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