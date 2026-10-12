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Kayseri'de bıçaklı kavga: Akrabasını bıçaklayıp kaçarken halk otobüsüne çarptı

Kayseri'de bıçaklı kavga: Akrabasını bıçaklayıp kaçarken halk otobüsüne çarptı

12.10.2026 14:53:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de bıçaklı kavga: Akrabasını bıçaklayıp kaçarken halk otobüsüne çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan tartışmada akrabasını bacağından bıçaklayan şüpheli, hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışırken özel halk otobüsüne çarptı. Olayda hem bıçaklanan kişi hem de kaza yapan şüpheli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

B.C. ile akrabası M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.C. kavga sırasında M.A.'yı bacağından bıçakla yaraladı.

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KAÇARKEN OTOBÜSE ÇARPTI

Olayın ardından B.C., hafif ticari aracına binerek kaçmak istedi. Ancak şüpheli, manevra yaptığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsüne çarptı.

Her iki araçta da hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan M.A. ile darp sonucu yaralanan B.C. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #kaza #otobüs

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