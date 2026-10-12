Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme: 13 yaralı taburcu edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralıların tedavisi sürüyor.

Manisa Valiliği, 11 Ekim'de meydana gelen kazanın ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

13 YARALI TABURCU EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kazanın ardından hastanelere sevk edilen 26 yaralıdan 13'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

Diğer 13 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden 11 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerinin memleketlerine gönderildiği açıklandı.

Valilik, kazadan etkilenen her aile için üçer personel görevlendirildiğini, ailelerle iletişim ve sosyal destek çalışmalarının tedavi süresince devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ile birlikte yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

KAZADA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

Ambulansta tedavi edilen bir kişiyle birlikte toplam 27 kişi yaralandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin adli soruşturma sürüyor.