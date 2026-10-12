11 kişi ölmüştü: Manisa'daki kaza sonrası tur şirketinden tuhaf açıklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin can verdiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından tur firmasından garip bir açıklama geldi.

Otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpmasıyla yaşanan faciaya ilişkin sessizliğini bozan My World Turizm, organizasyonun kendilerine ait olmadığını, otobüsün Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalıştığını savundu.

Şirket, araç ve şoförün kazadan önceki 5 gün boyunca istirahat hâlinde olduğunu belirterek kazanın bireysel hatadan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü.

11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

11 kişinin yaşamını yitirdiği faciada firmanın sorumluluğu sürücüye yönelten açıklaması dikkat çekerken, kazanın kesin nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için başlatılan adli soruşturma sürüyor.

11 Ekim 2026 tarihinde (dün) saat 11.11 sıralarında meydana gelen kazanın ardından My World Turizm Yönetim Kurulu yazılı açıklama yayımladı. Şirket, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek yetkili kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

"YALNIZCA ULAŞIM HİZMETİ VERİLDİ"

My World Turizm, tur organizasyonunun kendilerine ait olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmaktadır. İlgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir."